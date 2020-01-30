2020-01-30T15:02:18+03:00
Общество

Ярославские энергетики приступили к ремонтной программе

Специалисты филиала «Россети Центр Ярэнерго» начали выполнение годовой ремонтной программы
Поделиться:
Результатом проведенных филиалом «Ярэнерго» ремонтов станет улучшение технического состояния электрооборудования и повышение надежности энергоснабжения регионаРезультатом проведенных филиалом «Ярэнерго» ремонтов станет улучшение технического состояния электрооборудования и повышение надежности энергоснабжения региона
Изменить размер текста:

В первые два месяца 2020 года энергетики заменят 503 изолятора на воздушных линиях 0,4-110 кВ, отремонтируют порядка 100 километров линий электропередачи (ЛЭП) и расчистят 115 га трасс воздушных ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.

Выполнение ремонтных работ в зимнее время года обусловлено расположением электросетевых объектов в труднодоступной заболоченной местности, куда добраться в теплое время года затруднительно. В это время энергетики планируют расчистить просеки ВЛ 0,4-10 кВ и отремонтировать электрооборудование в Брейтовском, Гаврилов-Ямском, Угличском, Рыбинском, Пошехонском, Мышкинском, Даниловском, Любимском, Ярославском районах Ярославской области, а также городе Ярославле.

Годовая программа технического обслуживания и ремонта филиала «Ярэнерго» утверждена приказом №1 «Об итогах работы объектов электросетевого хозяйства филиалов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2019 году, основных мероприятиях по повышению надежности уровня эксплуатации и ремонта объектов электросетевого хозяйства, внедрению новой техники, автоматизации и механизации производственных процессов, сохранению здоровья работников филиалов на 2020 год». В соответствии с документом за год филиал «Ярэнерго» отремонтирует порядка 700 километров линий электропередачи всех классов напряжения, 228 трансформаторных подстанций 6-10 кВ, 17 трансформаторов 6-10 кВ, 112 выключателей и заменят 3816 изоляторов.

Среди крупнейших объектов капитального и текущего ремонтов ремпрограммы 2020 года - подстанции «Поречье», «Туфаново», «КС-18», «Алтыново», воздушные линии электропередачи «Тутаевская-1, 2» и «Фрунзенская-1, 2». ПС 35/10 кВ «Поречье» снабжает электроэнергией жителей Ростовского района, крупные сельскохозяйственные предприятия, консервный завод. Подстанция 110/6 кВ «КС-18» обеспечивает надёжную работу участка газопровода в Мышкинском районе Ярославской области, от ПС 110/10 кВ «Алтыново» запитаны потребители Угличского района. Воздушная линия 110 кВ «Тутаевская» связывает города Ярославль и Рыбинск, а ВЛ 110 кВ «Фрунзенская» обеспечивает электроэнергией Кировский и Ленинский районы города Ярославля, нефтеперерабатывающий завод, тяговую подстанцию «Ярославль-Главный».

Результатом проведенных филиалом «Ярэнерго» ремонтов станет улучшение технического состояния электрооборудования и повышение надежности энергоснабжения региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославской области следователи провели «Урок Мужества» для воспитанников детдома
Ярославские энергетики приступили к ремонтной программе
В Ярославле полицейские доставили домой потерянного деда, который шел по развязке Юбилейного моста
В Ярославле буйного соседа пришлось обезвреживать при помощи ОМОНа
Сборная России по фристайлу начала тренировки в Ярославской области
В ярославском детском саду шестилетний мальчик упал с горки и получил черепно-мозговую травму
Wink получил права на показ новых фильмов Фёдора Бондарчука
В Ярославской области молодой водитель на иномарке сбил ребенка. На него завели уголовное дело
Жильцы сгоревшего дома на улице Зелинского в Ярославле смогут вернуться в свои квартиру в мае
Стало известно, какой оператор максимально расширил покрытие 4G
В Ярославле компаньоны не хотят отдавать бывшему коллеге 6 миллионов рублей
Прокуратура через суд требует от мэрии Ярославля привести в порядок дорогу на Пятерке
В Ярославле разбойника с игрушечным пистолетом приговорили к 4 годам
В Ростовском районе 20-летний парень сбил 7-летнего ребенка
Трактор, столб и мощное столкновение с «восьмеркой»: какие ДТП случились за сутки в Ярославской области
«Буревестник» воспарил над «Уралом»
Ярославец руками убил собутыльника. Трагедия случилась в Брагино
В Ярославской области все учащиеся младших классов с 1 сентября будут питаться в школах бесплатно
Домой с покупками пошел пешком. Ярославские приставы забрали у должника автомобиль
В Ярославле вновь пройдет конкурс масленичных кукол
Вернуть горячую воду в дом в Любиме смогли только через суд
В Ярославле проверили ДК «Нефтяник» и спорткомплекс «Атлант»
Две безработные ярославны нагло обворовывали подруг: забирали шубы, продукты, косметику и даже еду
Житель Ярославской области заплатит за оскорбление врача