В Ярославле полицейские доставили домой потерянного деда, который шел по развязке Юбилейного моста
В вечернее время суток сотрудники ГИБДД на Тутаевском шоссе увидели 81-летнего мужчину. Он был в беспомощном состоянии и шел по развязке Юбилейного моста в сторону Заволжского района. Дедушка не смог объяснить полицейским, как он там оказался, но сказал, что идет домой.
– Сотрудники ГИБДД установили адрес пенсионера и доставили его по месту жительства в Дзержинском районе, передали родственникам, – пояснили в пресс-службе ведомства.
Будьте внимательны к своим пожилым родственникам, пишите на листе бумаге их данные и контактные телефоны. По возможности сопровождайте бабушек и дедушек на прогулки.
ИСТОЧНИК KP.RU