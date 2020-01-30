2020-01-30T14:58:04+03:00
Общество

В Ярославле полицейские доставили домой потерянного деда, который шел по развязке Юбилейного моста

Он не смог объяснить, как оказался там
Екатерина РЯБЦЕВА
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Полиция доставила деда по месту жительства в Дзержинском районеПолиция доставила деда по месту жительства в Дзержинском районеФото: Полина Вачнадзе
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В вечернее время суток сотрудники ГИБДД на Тутаевском шоссе увидели 81-летнего мужчину. Он был в беспомощном состоянии и шел по развязке Юбилейного моста в сторону Заволжского района. Дедушка не смог объяснить полицейским, как он там оказался, но сказал, что идет домой.

– Сотрудники ГИБДД установили адрес пенсионера и доставили его по месту жительства в Дзержинском районе, передали родственникам, – пояснили в пресс-службе ведомства.

Будьте внимательны к своим пожилым родственникам, пишите на листе бумаге их данные и контактные телефоны. По возможности сопровождайте бабушек и дедушек на прогулки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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