В Ярославле буйного соседа пришлось обезвреживать при помощи ОМОНа

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:42:19+03:00

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На Пятерке в Ярославле взбушевался стоящий на учете в психоневрологическом диспансере мужик. На улице Некрасова соседи услышали, как в одной из квартир кто-то бьется об стены. Беспокойные граждане вызвали ОМОН, потому что побоялись, что в квартире с буйным мужчиной может быть кто-то в опасности.

Когда сотрудники приехали на место, они обезвредили мужчину, а в квартире нашли молотки, ржавые топоры и ножи, которыми он гремел.

48-летнего буяна передали медкам. По факту случившегося началась проверка

ИСТОЧНИК KP.RU