В Ярославле буйного соседа пришлось обезвреживать при помощи ОМОНа
Его передали медикам
Фото: Росгвардия/vk.com
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На Пятерке в Ярославле взбушевался стоящий на учете в психоневрологическом диспансере мужик. На улице Некрасова соседи услышали, как в одной из квартир кто-то бьется об стены. Беспокойные граждане вызвали ОМОН, потому что побоялись, что в квартире с буйным мужчиной может быть кто-то в опасности.
Когда сотрудники приехали на место, они обезвредили мужчину, а в квартире нашли молотки, ржавые топоры и ножи, которыми он гремел.
48-летнего буяна передали медкам. По факту случившегося началась проверка
ИСТОЧНИК KP.RU