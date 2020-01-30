Сборная России по фристайлу начала тренировки в Ярославской области

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:52:01+03:00

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1-2 февраля в Ярославской области впервые пройдет V этап Кубка Европы по фристайлу. Сборная России по фристайлу в дисциплине «акробатика» уже прибыла в СК «Подолино».

В команде 11 спортсменов, причем большинство из них – ярославцы: Максим и Илья Буровы, Любовь Никитина, Павел Кротов, Арсений и Даниил Вагины, Софья Алексеева и Анастасия Прыткова. Атлеты уже выступали на крупнейших мировых спортивных площадках, а теперь смогут показать свое мастерство и в родном регионе.

Спортсмены протестировали новый трамплин. Его построили специально к соревнованиям.

В субботу разыграют медали в индивидуальных программах, в воскресенье – в командных. Начало квалификации ежедневно в 9.30, финальных прыжков – в 12.00.

Чтобы ярославцы смогли увидеть мастерство фристайлистов и поболеть за своих, решили пустить дополнительные автобусы до «Подолино». Отправляться они будут от Ярославля-Главного в 9.00 и 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU