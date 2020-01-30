В ярославском детском саду шестилетний мальчик упал с горки и получил черепно-мозговую травму
Следователи начали проверку
Воспитанники группы уверяют, что малыш не мог двигаться после паденияФото: Евгения ГУСЕВА
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В садике №133 в Дзержинском районе шестилетний мальчик упал с горки и получил черепно-мозговую травму. Воспитанник забрался на препятствие, поскользнулся и сильно ударился. Его увезли на скорой.
– Дети говорят, что он не мог даже двигаться, – пишет анонимный пользователь в группе «Подслушано в Ярославле!». – Они сильно напуганы.
– По сообщениям СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организована доследственная проверка, – сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас проводятся проверочные мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU