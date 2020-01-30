В ярославском детском саду шестилетний мальчик упал с горки и получил черепно-мозговую травму

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:21:04+03:00

Воспитанники группы уверяют, что малыш не мог двигаться после падения Фото: Евгения ГУСЕВА

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В садике №133 в Дзержинском районе шестилетний мальчик упал с горки и получил черепно-мозговую травму. Воспитанник забрался на препятствие, поскользнулся и сильно ударился. Его увезли на скорой.

– Дети говорят, что он не мог даже двигаться, – пишет анонимный пользователь в группе «Подслушано в Ярославле!». – Они сильно напуганы.

– По сообщениям СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области организована доследственная проверка, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас проводятся проверочные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU