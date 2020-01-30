2020-01-30T12:12:45+03:00
Досуг

Wink получил права на показ новых фильмов Фёдора Бондарчука

Три новых фильма Фёдора Бондарчука «Вторжение», «Лед 2» и «Спутник» после завершения кинопроката будут представлены в онлайн-кинотеатре Wink
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Все три фильма будут доступны для просмотра на эксклюзивных правах только в Wink и онлайн-сервисе more.tvВсе три фильма будут доступны для просмотра на эксклюзивных правах только в Wink и онлайн-сервисе more.tv
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Об этом режиссер рассказал 29 января на форуме телевидения и медиаиндустрии CSTB. Telecom & Media 2020 в Москве.

Как сообщает пресс-служба «Ростелекома», фильм «Вторжение» уже сейчас можно посмотреть в Wink. Действие разворачивается спустя два года после событий первого фильма — «Притяжение». В центре сюжета оказывается девушка Юля Лебедева, у которой появились сверхъестественные способности. С этого момента Юля становится главным объектом интереса не только Министерства обороны России, но и внеземных цивилизаций. Главные роли в фильме исполнили Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Олег Меньшиков. Фильмы «Лед 2» (премьера 14 февраля) и «Спутник» (премьера 16 апреля) появятся в Wink сразу после завершения кинопроката.

Все три фильма будут доступны для просмотра на эксклюзивных правах только в Wink и онлайн-сервисе more.tv. В онлайн-кинотеатре Wink контент сервиса more.tv доступен как в отдельной одноименной подписке, так и в пакетах: «Для праздников», «Для ценителей» и «Для киноманов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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