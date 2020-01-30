2020-01-30T11:58:48+03:00
Происшествия

В Ярославской области молодой водитель на иномарке сбил ребенка. На него завели уголовное дело

20-летний парень на «Исузу» сбил 8-летнего мальчика на «зебре»
Роман РЫЖИКОВ
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Ребенка госпитализировали с травмамиРебенка госпитализировали с травмамиФото: Олег УКЛАДОВ
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В минувшую среду, 29 января, в Ярославской области на трассе «Холмогоры» произошло ДТп с участием ребенка. В Петровском молодой водитель сбил ребенка на «зебре». Авария произошла около 16:45. 8-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбил 20-летний парень на «Исузу». Школьника госпитализировали с травмами.

- Следственным отделом ОМВД России по Ростовскому району в отношении водителя возбуждено уголовное дело, - сообщили в региональном УМВД.

За нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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