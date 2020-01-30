Жильцы сгоревшего дома на улице Зелинского в Ярославле смогут вернуться в свои квартиру в мае

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:48:39+03:00

Уже выполнили настил дощатых полов, завели балки с подшивкой и утеплением чердачного перекрытия. Фото: Мэрия Ярославля

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На Зелинского у дома № 15, который пострадал от пожара в ноябре 2019 года, прошло выездное совещание.

– Выполнение работ мы контролируем ежедневно. Со стороны комиссии претензий к подрядчику нет. После завершения ремонтно-восстановительных работ жильцы смогут въехать в свои квартиры, – отметил заместитель главы территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Дмитрий Сергеев.

Из дома убрали весь мусор и обгоревшие доски, завезли необходимые материалы и провели подготовительные работы. Уже выполнили настил дощатых полов, завели балки с подшивкой и утеплением чердачного перекрытия.

При тушении пожара потолок и стены залили водой, они до сих пор остаются влажными. Подрядчик ждет, когда в доме включат отопление, чтобы он просох. После этого можно будет проводить монтажные, штукатурные и малярные работы.

В первую очередь подрядчик проведет работы по восстановлению лестничного марша и капитальный ремонт систем электро- и водоснабжения. Ремонт дома планируют завершить в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU