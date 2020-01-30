Жильцы сгоревшего дома на улице Зелинского в Ярославле смогут вернуться в свои квартиру в мае
На Зелинского у дома № 15, который пострадал от пожара в ноябре 2019 года, прошло выездное совещание.
– Выполнение работ мы контролируем ежедневно. Со стороны комиссии претензий к подрядчику нет. После завершения ремонтно-восстановительных работ жильцы смогут въехать в свои квартиры, – отметил заместитель главы территориальной администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Дмитрий Сергеев.
Из дома убрали весь мусор и обгоревшие доски, завезли необходимые материалы и провели подготовительные работы. Уже выполнили настил дощатых полов, завели балки с подшивкой и утеплением чердачного перекрытия.
При тушении пожара потолок и стены залили водой, они до сих пор остаются влажными. Подрядчик ждет, когда в доме включат отопление, чтобы он просох. После этого можно будет проводить монтажные, штукатурные и малярные работы.
В первую очередь подрядчик проведет работы по восстановлению лестничного марша и капитальный ремонт систем электро- и водоснабжения. Ремонт дома планируют завершить в мае.
ИСТОЧНИК KP.RU