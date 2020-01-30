2020-01-30T10:50:18+03:00
Экономика

Стало известно, какой оператор максимально расширил покрытие 4G

С начала 2019 года Tele2 увеличила количество базовых станций в стране на 23%
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Сегодня практически в каждом населенном пункте, в том числе, где проживает не более 100 человек, есть покрытие интернета четвертого поколения компанииСегодня практически в каждом населенном пункте, в том числе, где проживает не более 100 человек, есть покрытие интернета четвертого поколения компании
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По итогам прошедшего года оператор Tele2 в очередной раз стал лидером по количеству построенных базовых станций. Об этом свидетельствует свежее исследование Роскомнадзора. С начала 2019 года Tele2 увеличила количество базовых станций в стране на 23%. Отрыв от ближайшего конкурента составил 7 п. п., а самого «медленного» оператора опередили на значительные 15 п. п.

Как объясняют эксперты Роскомнадзора, такой рост Tele2 обусловлен, прежде всего, тем, что компания активно внедряет 4G на своей сети. Сегодня практически в каждом населенном пункте, в том числе, где проживает не более 100 человек, есть покрытие интернета четвертого поколения компании.

Интересная статистика: по данным оператора, количество активных пользователей Сети увеличилось почти на половину. При этом уже у 75% абонентов Tele2 есть современные смартфоны, которые позволяют оценить удобство интернет-навигации, видеозвонков и других приложений, работающих при помощи 4G, сообщает пресс-служба компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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