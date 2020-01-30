2020-01-30T10:20:53+03:00
Общество

В Ярославле компаньоны не хотят отдавать бывшему коллеге 6 миллионов рублей

За это компания может лишиться здания и земли в Кузнечихе
Светлана Крутикова
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Если должник не погасит задолженность, то недвижимость будет реализована с торгов. ФОТО: УФССП по Ярославской областиЕсли должник не погасит задолженность, то недвижимость будет реализована с торгов. ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Судебные приставы арестовали здание и земельный участок ярославской организации, которая занимается буровыми работами и обслуживанием скважин. Причина – многомиллионный долг перед компаньоном.

Учредители организации вели совместный бизнес. Затем мужчины решили, что в фирме есть «лишний», и исключили из своего состава одного компаньона. Бизнесмен, ущемленный в правах, обратился в суд и выиграл дело. Фирму обязали выплатить бывшему учредителю 6,3 миллиона рублей. Но делать этого компания не торопилась.

Тогда к решению вопроса подключились судебные приставы. Они установили, что в собственности фирмы есть недвижимое имущество. Составили акт и арестовали здание и земельный участок, которые находятся в поселке Кузнечиха.

Руководство организации-должника предупредили об уголовной ответственности по статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».

- Если в ближайшее время должник не погасит задолженность в полном объеме, то недвижимость, общей площадью более 20 000 квадратных метров, будет реализована с торгов, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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