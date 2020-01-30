2020-01-30T09:49:47+03:00
Общество

Прокуратура через суд требует от мэрии Ярославля привести в порядок дорогу на Пятерке

Улица Кудрявцева давно уже не отвечает требованиям безопасности
Полина Вачнадзе
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ФОТО: прокуратура Ярославской областиФОТО: прокуратура Ярославской области
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В прокуратуру пожаловались ярославцы, жители дома №9 на улице Кудрявцева. После их коллективного обращения ведомство провело проверку.

Было установлено, что состояние дороги на участке от улицы Тургенева до улицы Чехова не отвечает требованиям безопасности. Вся дорога покрыта выбоинами и ямами, дорожная разметка отсутствует как данность. Кроме того, установлено, что опасности подвергаются ученики школы №74: у пешеходного перехода, которым пользуются школьники, нет ограждения.

- Прокуратура района направила исковое заявление, согласно которому департамент городского хозяйства мэрии должен привести автомобильную дорогу по улице Кудрявцева в соответствие с требованиями закона. Исковое заявление находится на рассмотрении, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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