В Ярославле разбойника с игрушечным пистолетом приговорили к 4 годам
Подозреваемого в серии разбоев задержали в ноябре прошлого года. По версии следствия, 21-летний ранее судимый житель Некрасовского района совершил серию нападений на офисы микрозаймов и торговые павильоны. Орудовал разбойник во Фрунзенском и Ленинском районах Ярославля, а также в родном Некрасовском районе.
Мужчина врывался в офисы и небольшие магазины, угрожал пистолетом и забирал деньги. Как потом оказалось, пистолет был игрушечным. Чтобы его потом трудно было узнать, злоумышленник закрывал лицо воротом одежды и накидывал капюшон.
Всего молодой человек обвинялся в пяти эпизодах разбоя.
- Заволжский районный суд вынес жителю Некрасовского района обвинительный приговор, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU