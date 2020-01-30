2020-01-30T09:35:52+03:00
Происшествия

В Ярославле разбойника с игрушечным пистолетом приговорили к 4 годам

Он нападал на офисы микрозаймов и магазины
Полина Вачнадзе
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Мужчина врывался в офисы и небольшие магазины, угрожал пистолетом и забирал деньгиМужчина врывался в офисы и небольшие магазины, угрожал пистолетом и забирал деньгиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Подозреваемого в серии разбоев задержали в ноябре прошлого года. По версии следствия, 21-летний ранее судимый житель Некрасовского района совершил серию нападений на офисы микрозаймов и торговые павильоны. Орудовал разбойник во Фрунзенском и Ленинском районах Ярославля, а также в родном Некрасовском районе.

Мужчина врывался в офисы и небольшие магазины, угрожал пистолетом и забирал деньги. Как потом оказалось, пистолет был игрушечным. Чтобы его потом трудно было узнать, злоумышленник закрывал лицо воротом одежды и накидывал капюшон.

Всего молодой человек обвинялся в пяти эпизодах разбоя.

- Заволжский районный суд вынес жителю Некрасовского района обвинительный приговор, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Приговор в законную силу еще не вступил, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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