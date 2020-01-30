В Ростовском районе 20-летний парень сбил 7-летнего ребенка
Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу
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В среду, 29 января в 16.45 на 181 километре дороги «Холмогоры» в Ростовском районе автомобиль «Исузу» сбил 7-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Его с травмами доставили в больницу. За рулем иномарки находился 20-летний водитель. Он двигался в сторону Ярославля.
– На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, – пояснили в пресс-службе правительства.
Началась проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU