Трактор, столб и мощное столкновение с «восьмеркой»: какие ДТП случились за сутки в Ярославской области
Только в одной аварии есть пострадавшие
ДТП произошло в Рыбинском районеФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В среду, 29 января, примерно в 11 утра в Рыбинском районе на повороте на поселок Песочное столкнулись три транспортных средства – Ниссан Альмера, Рено Дастер и трактор «Беларусь». Ликвидировать последствия выезжали сотрудники МЧС. К счастью, никто не пострадал.
Почти через час, в 11.45 в Ярославле на проспекте Октября рядом с домом №84 Шкода Фабия столкнулась с ВАЗ 2108. Также обошлось без пострадавших.
А вот в аварии на трассе М-8 у деревни Слободка, что под Переславлем-Залесским, пострадавшие были. Там 15.20 Лэнд Крузер врезался в столб.
ИСТОЧНИК KP.RU