Трактор, столб и мощное столкновение с «восьмеркой»: какие ДТП случились за сутки в Ярославской области

30 Янв. 2020 2020-01-30T07:56:44+03:00

Только в одной аварии есть пострадавшие

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В среду, 29 января, примерно в 11 утра в Рыбинском районе на повороте на поселок Песочное столкнулись три транспортных средства – Ниссан Альмера, Рено Дастер и трактор «Беларусь». Ликвидировать последствия выезжали сотрудники МЧС. К счастью, никто не пострадал.

Почти через час, в 11.45 в Ярославле на проспекте Октября рядом с домом №84 Шкода Фабия столкнулась с ВАЗ 2108. Также обошлось без пострадавших.

А вот в аварии на трассе М-8 у деревни Слободка, что под Переславлем-Залесским, пострадавшие были. Там 15.20 Лэнд Крузер врезался в столб.

ИСТОЧНИК KP.RU