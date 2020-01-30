2020-01-30T07:56:44+03:00
Происшествия

Трактор, столб и мощное столкновение с «восьмеркой»: какие ДТП случились за сутки в Ярославской области

Только в одной аварии есть пострадавшие
Екатерина РЯБЦЕВА
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ДТП произошло в Рыбинском районеДТП произошло в Рыбинском районеФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В среду, 29 января, примерно в 11 утра в Рыбинском районе на повороте на поселок Песочное столкнулись три транспортных средства – Ниссан Альмера, Рено Дастер и трактор «Беларусь». Ликвидировать последствия выезжали сотрудники МЧС. К счастью, никто не пострадал.

Почти через час, в 11.45 в Ярославле на проспекте Октября рядом с домом №84 Шкода Фабия столкнулась с ВАЗ 2108. Также обошлось без пострадавших.

А вот в аварии на трассе М-8 у деревни Слободка, что под Переславлем-Залесским, пострадавшие были. Там 15.20 Лэнд Крузер врезался в столб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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