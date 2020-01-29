2020-01-29T23:29:04+03:00
Спорт

«Буревестник» воспарил над «Уралом»

Команда Михаила Терехова обыграла у себя дома «Урал»
Виктор ПОЛЯК
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Просто удивительно начинался матч с «Уралом» в «Вознесенском». Наши парни разминались перед игрой в обычном формате и обычном составе, однако вопреки обыкновению на стартовое вбрасывание мяча на паркет не вышел герой последнего матча Джастин Роберсон. Это могло вызвать некоторое беспокойство, которое в первом периоде все же быстро улеглось, потому что «Буря» и без своего героя вдруг принялась буквально сметать защиту гостей. Через 70 секунд игры гости в первый и в последний раз оказываются впереди – 3:2. А дальше… Уже к концу 4-й минуты «Буря» делает отрыв двузначным после бонусного штрафного Артема Бутянковса – 17:7. У наших в эти минуты залетает в корзину буквально всё, что бросают. Игра идет легко. Но именно за этой легкостью подкралось расслабление перед первым перерывом. Как-то небрежно сыграли при 35:22, не отработав в защите, добавив на последних секундах пас-потерю Сергея Токарева. Как следствие, началась за «Бурей» погоня с поеданием отставания. Хотя Роберсон по-прежнему на паркете не появлялся, а отрыв только перед большим перерывом чуть сократился, становилось ясно, что Терехову не удастся продержать легионера в роли «темной лошадки» на скамейке запасных. В его отсутствие невероятная нагрузка выпала на нашего главного забойщика Артема Бутянковса, который в этом матче практически не уходил с паркета, отпахав на площадке более 35 минут из 40 возможных. При такой нагрузке в прошлых матчах у Джастина и получилось переутомление, задержавшее его выход на игру. Теперь функция героя матча выпала на Артема, который сделал почти невозможное. Мало того, что набил Артем 28 очков, так он еще и «дабл-дабл» сделал с 16 подборами! Более трети всех подборов «Бури» на счету Артема. Но один в поле не воин, потому Терехов бросает в бой Джастина в третьей четверти, когда гости, внеся коррективы в свою защиту, начали поджимать наших и едва не сравняли счет - 52:50. Вот тут и показал себя Джастин. Хоть и набрал он всего 7 очков в игре, но именно его попадания пресекли попытки гостей догнать наших. Мало того, отрыв снова стал почти двузначным, а удержать его наши смогли до последней минуты. Когда играть осталось 10 секунд, гости просто оставили мяч в центре поля, понимая бессмысленность дальнейшего. После этой победы «Буревестник» закрепляется на 2-м месте в таблице.

«Буревестник» - «Урал» (Екатеринбург) – 89:80 (35:25;17:21;15:11;22:23)

ИСТОЧНИК KP.RU

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