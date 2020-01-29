Ярославец руками убил собутыльника. Трагедия случилась в Брагино

29 Янв. 2020 2020-01-29T19:45:35+03:00

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В воскресенье ночью, 26 января, 40-летний житель Дзержинского района находился во дворе на улице Панина. Мужчина был пьян, и начал ссориться со своим 34-летним приятелем. Мирным путем лишить конфликт не получилось, и ярославец стал бить собутыльника руками и ногами по телу и голове. От полученных травм тот скончался.

– Следственным отделом по Дзержинскому району города Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области расследуется уголовное дело, – пояснили в ведомстве.

Подозреваемого заключили под стражу. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU