2020-01-28T14:14:54+03:00
Происшествия

В Ярославле задержан серийный вор видеорегистраторов

Житель поселка Константиновский ранее уже был судим за 23 кражи
Полина Вачнадзе
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Из мест лишения свободы он освободился в феврале 2019-гоИз мест лишения свободы он освободился в феврале 2019-гоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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37-летний житель поселка Константиновский обвиняется в серии краж из автомобилей в Дзержинском районе.

Все свои нападения на автомобили мужчина совершал ночью. Действовал чаще всего по одной схеме: разбивал стекла, брал видеорегистратор и убегал. Орудовал злоумышленник на проспекте Дзержинского, улицах Батова и Елены Колесовой. Всего ему предъявлено обвинение в трех кражах и двух кражах с причинением значительного ущерба потерпевшим. В основном, стоимость регистраторов составляла 10 тысяч рублей, но была техника и подороже, и подешевле.

- Похищенное имущество обвиняемый сбывал неустановленным лицам в Брагино. В рамках расследования уголовного дела обвиняемый вину признал в полном объеме, - сообщает прокуратура Дзержинского района.

Кстати, ранее мужчина уже был судим за 23 кражи, из мест лишения свободы он освободился меньше года назад – в феврале 2019-го. Теперь жителю Константиновского грозит до двух лет лишения свободы по одной статье и до пяти - по второй.

ИСТОЧНИК KP.RU

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