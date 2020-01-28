Ярославских энергетиков поблагодарили за праздничную иллюминацию города

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:42:08+03:00

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Глава территориальной администрации Заволжского района города Ярославля Андрей Мамонтов вручил благодарственное письмо филиалу «Россети Центр Ярэнерго» за содействие в организации праздничного оформления Заволжского района.

Специалисты филиала накануне новогодних праздников произвели подключение к электросетям праздничных ёлок, иллюминаций и гирлянд, стелы на въезде в Заволжский район города Ярославля. Энергетики поработали над украшением улиц Комсомольская, Первомайская, Большая Октябрьская, Некрасова, Нахимсона, Депутатская и проспекта Толбухина для создания праздничного настроения у горожан на время длительных выходных.

Помимо эстетической составляющей при подключении иллюминаций особое внимание было уделено безопасной эксплуатации электрооборудования. На протяжении всех новогодних каникул в филиале Ярэнерго было организовано круглосуточное дежурство диспетчерских и технических служб, сотрудников оперативных и ремонтных бригад, дежурных подстанций филиалов и руководителей.

Напомним также, что с января энергетики совместно с мэрией города Ярославля приступили к восстановлению системы наружного освещения областного центра. В настоящее время специалисты филиала Ярэнерго заменили свыше 600 ламп и отремонтировали более 300 светильников, проводят ревизию системы, выявляют неисправности в работе осветительных приборов.

Производственная база, наличие собственного парка спецтехники и квалифицированный персонал позволяют Ярэнерго качественно проводить ремонтные и монтажные работы, а также модернизировать системы уличного освещения, в том числе с применением энергоэффективных технологий, в соответствие с требованиями ГОСТ и пожеланиями заказчика.

ИСТОЧНИК KP.RU