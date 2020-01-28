Ничего себе посылочка! Ярославцу прислали мотоцикл посылкой из Владивостока

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:39:46+03:00

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Посылка из Владивостока в Ярославль, весом 180 килограммов, шла около двух недель. Получатель ждал ее с нетерпение. Вадим Семайкин – мотоциклист с большим стажем, любит активный отдых на природе, поездки на мотоцикле по бездорожью.

- У меня есть китайский мотоцикл для загородных поездок, но опыт вождения показал, что нужна достойная замена. Я долго искал на разных сайтах именно такую модель, но ее нет в Ярославле, а в Москве они с пробегом по России. По отзывам в интернете я нашел во Владивостоке хорошую фирму, которая предложила мне настоящего «японца» и порекомендовала мне выслать отправление крупногабаритным видом Почтой России. Через две недели после отправки мотоцикл был доставлен, я этому очень рад, – отметил Вадим Семайкин.

Стоимость пересылки, по словам хозяина транспорта, составила около 13 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU