Суд обязал мэрию Ярославля привести в порядок дорогу около детского сада

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:20:39+03:00

Сейчас она небезопасна для всех участников дорожного движения

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Прокуратура Красноперекопского района установила, что дорога около детского сада №59, который находится на улице Маланова, не соответствует требованиям законодательства.

На нее не нанесена разметка, которая дублирует предупреждающий знак «Дети», нет тротуаров, а нерегулируемый пешеходный переход не обустроен необходимыми ограждениями. Все эти нарушения опасны для жизни и здоровья всех участников дорожного движения, в том числе и детей, которые посещают детский садик.

Прокурор Красноперекопского района направил в суд заявление в адрес мэрии города с требование привести опасный участок дороги в порядок. Суд иск ведомства удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU