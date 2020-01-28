2020-01-28T12:20:39+03:00
Общество

Суд обязал мэрию Ярославля привести в порядок дорогу около детского сада

Сейчас она небезопасна для всех участников дорожного движения
Светлана КРУТИКОВА
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Суд иск ведомства удовлетворил.Суд иск ведомства удовлетворил.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Красноперекопского района установила, что дорога около детского сада №59, который находится на улице Маланова, не соответствует требованиям законодательства.

На нее не нанесена разметка, которая дублирует предупреждающий знак «Дети», нет тротуаров, а нерегулируемый пешеходный переход не обустроен необходимыми ограждениями. Все эти нарушения опасны для жизни и здоровья всех участников дорожного движения, в том числе и детей, которые посещают детский садик.

Прокурор Красноперекопского района направил в суд заявление в адрес мэрии города с требование привести опасный участок дороги в порядок. Суд иск ведомства удовлетворил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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