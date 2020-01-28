Суд обязал мэрию Ярославля привести в порядок дорогу около детского сада
Прокуратура Красноперекопского района установила, что дорога около детского сада №59, который находится на улице Маланова, не соответствует требованиям законодательства.
На нее не нанесена разметка, которая дублирует предупреждающий знак «Дети», нет тротуаров, а нерегулируемый пешеходный переход не обустроен необходимыми ограждениями. Все эти нарушения опасны для жизни и здоровья всех участников дорожного движения, в том числе и детей, которые посещают детский садик.
Прокурор Красноперекопского района направил в суд заявление в адрес мэрии города с требование привести опасный участок дороги в порядок. Суд иск ведомства удовлетворил.
ИСТОЧНИК KP.RU