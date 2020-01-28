В Рыбинске на Чкалова начались работы по обустройству ливневок
В понедельник, 27 января, в Рыбинске частично перекрыли улицу Чкалова. На участке от Ломоносова до Гоголя начались работы по монтажу дождеприемных колодцев ливневой канализации.
Службы уже приступили к земляным работам.
– Работы будем выполнять оперативно. Улица Чкалова является востребованной дорогой-дублером основных центральных автодорог города – улиц Крестовой и Герцена, поделился директор Управления городского хозяйства Александр Ермилов.
Асфальтовое покрытие после завершения монтажа восстановят литым асфальтом.
Следующие работы будут проводиться на участке от Гоголя до Румянцевской.
ИСТОЧНИК KP.RU