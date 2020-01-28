В Рыбинске на Чкалова начались работы по обустройству ливневок

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:11:18+03:00

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В понедельник, 27 января, в Рыбинске частично перекрыли улицу Чкалова. На участке от Ломоносова до Гоголя начались работы по монтажу дождеприемных колодцев ливневой канализации.

Службы уже приступили к земляным работам.

– Работы будем выполнять оперативно. Улица Чкалова является востребованной дорогой-дублером основных центральных автодорог города – улиц Крестовой и Герцена, поделился директор Управления городского хозяйства Александр Ермилов.

Асфальтовое покрытие после завершения монтажа восстановят литым асфальтом.

Следующие работы будут проводиться на участке от Гоголя до Румянцевской.

ИСТОЧНИК KP.RU