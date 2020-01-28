2020-01-28T11:31:42+03:00
Происшествия

Продавца связали и сунули кляп в рот. В Ярославской области будут судить мужчину, ограбившего ювелирный

Имя своего подельника он скрывает
Полина Вачнадзе
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Грабители унесли украшений на 3 миллиона рублейГрабители унесли украшений на 3 миллиона рублейФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Гаврилов-Ямском районе на скамью подсудимых сядет 38-летний житель Вологодской области. Его обвиняют в грабеже, совершенном в особо крупной размере.

По данным следствия, узнав, что в ювелирном магазине днем работает только один продавец, охраны нет, мужчина вместе с подельником решили этот магазин ограбить. Злоумышленники напали на женщину, затащили в подсобку, положили на пол, а чтобы она не могла убежать и закричать, связали и засунули кляп в рот.

Преступники собрали с витрин украшения и скрылись. Ущерб составил более 3 миллионов рублей.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Кто вместе с ним грабил магазин, он не говорит – личность подельника до сих пор не установлена.

- Санкция статьи, по которой обвиняется житель Вологодской области, предусматривает наказание на срок до 12 лет, - сообщает прокуратура Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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