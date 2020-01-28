2020-01-28T11:13:12+03:00
Происшествия

Очередной ярославец пострадал от рук кибермошенников и лишился 295 тысяч рублей

Полиция начала проверку по факту обращения
Екатерина РЯБЦЕВА
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Личность мошенника устанавливаетсяЛичность мошенника устанавливаетсяФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В дежурную часть Дзержинского района позвонил 48-летний мужчина. Он рассказал, что ему позвонил якобы сотрудник банка, который пояснил клиенту, что в настоящий момент у того происходит списание средств со счета. По закону жанра мошенник предложил перевести накопления на «безопасные» счета, и 295 тысяч рублей как не бывало.

– По данным фактам полицейскими проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к совершению данных противоправных деяний, – рассказали в ведомстве.

Помните, что общение с представителями финансовых организаций может быть только личным или по телефону, указанному на банковской карте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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