Очередной ярославец пострадал от рук кибермошенников и лишился 295 тысяч рублей
В дежурную часть Дзержинского района позвонил 48-летний мужчина. Он рассказал, что ему позвонил якобы сотрудник банка, который пояснил клиенту, что в настоящий момент у того происходит списание средств со счета. По закону жанра мошенник предложил перевести накопления на «безопасные» счета, и 295 тысяч рублей как не бывало.
– По данным фактам полицейскими проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к совершению данных противоправных деяний, – рассказали в ведомстве.
Помните, что общение с представителями финансовых организаций может быть только личным или по телефону, указанному на банковской карте.
ИСТОЧНИК KP.RU