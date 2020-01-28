С 1 марта зайти на некоторые сайты Ярославской области можно будет даже при нулевом балансе телефона

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:56:36+03:00

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В «белый» список сайтов, на которые можно будет зайти, даже если на телефоне вообще нет денег, попали портал государственных услуг, сайты Президента и правительства России, палат Федерального собрания, всех федеральных органов исполнительной власти, правительства Ярославской области и правительств других субъектов страны.

Кстати, если вам вдруг понадобится информация, например, с департамента образования Ярославской области, ее тоже можно получить без затраты трафика. Но только в том случае, если на этот департамент выйти через сайт регионального правительства. То же самое и с другими департаментами и управлениями области.

Доступ к порталам органов власти перестанет тарифицироваться с 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU