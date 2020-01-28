Четверо игроков «Локомотива» вызваны в состав сборной России на «Шведские игры»
Трое нападающих «железнодорожников» и один защитник будут играть в третьем этапе Евротура
В объявленном списке сборной четверка представителей ярославского «Локомотива»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Как сообщает Федерация хоккея России, сформирован состав национальной команды на третий этап Евротура — «Шведские игры», в объявленном списке сборной четверка представителей ярославского «Локомотива». Это защитник Рушан Рафиков и трое нападающих: Григорий Денисенко, Артур Каюмов и Павел Кудрявцев На последнем в прошлом году этапе Евротура на «Кубке 1-го канала» в России наш «бронепоезд» представлял только Рушан Рафиков. Правда, в той сборной был еще нападающий Владимир Ткачев, но он тогда выступал за «Ак барс»
ИСТОЧНИК KP.RU