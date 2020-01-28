2020-01-28T10:31:45+03:00
Происшествия

ДТП на Московском проспекте: полиция устанавливает личность погибшей женщины

В Ярославле на ликвидированном пешеходном проспекте сбили пешехода
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Фото: Ярославль Live/vk.comФото: Ярославль Live/vk.com
Изменить размер текста:

Полиция устанавливает личность женщины, которую в минувший понедельник, 27 января, сбили на ликвидированном пешеходном переходе на пересечении Московского проспекта и улицы Калинина.

ДТП произошло около 13:40. Мужчина на «Хонде» переехал женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Приметы: женщина на вид 65 – 70 лет, была одета в черную куртку (длина ниже колен), розовый джемпер, синие леггинсы, черную обувь. При себе имела темно-синюю сумку.

Если вы обладаете информацией, которая поможет установить личность погибшей, обратитесь по телефону (4852) 78-49-23 - специализированный следственный отдел СУ УМВД по расследованию ДТП с тяжкими последствиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ничего себе посылочка! Ярославцу прислали мотоцикл посылкой из Владивостока
Суд обязал мэрию Ярославля привести в порядок дорогу около детского сада
В Рыбинске на Чкалова начались работы по обустройству ливневок
Ярославцы отказались от гаджетов в День без интернета
Продавца связали и сунули кляп в рот. В Ярославской области будут судить мужчину, ограбившего ювелирный
Молодые клиенты ВТБ предпочитают Android
Очередной ярославец пострадал от рук кибермошенников и лишился 295 тысяч рублей
С 1 марта зайти на некоторые сайты Ярославской области можно будет даже при нулевом балансе телефона
Четверо игроков «Локомотива» вызваны в состав сборной России на «Шведские игры»
ДТП на Московском проспекте: полиция устанавливает личность погибшей женщины
В Ярославле задержали наркодилера, который нес восемь свертков с мефедроном
Аномальная красота: в январе в Ярославле вскрылась Волга
В Ярославской области впервые будут судить «смотрящего»
В Ростовском районе в ДТП разбилась жительница Московской области
«Локомотив» победой над «Сочи» практически гарантировал себе участие в плейофф
Переславец избил знакомого ради телефона. Мужчина погиб
Рыбинец до смерти забил знакомого. Приговор