ДТП на Московском проспекте: полиция устанавливает личность погибшей женщины

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:31:45+03:00

В Ярославле на ликвидированном пешеходном проспекте сбили пешехода

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Полиция устанавливает личность женщины, которую в минувший понедельник, 27 января, сбили на ликвидированном пешеходном переходе на пересечении Московского проспекта и улицы Калинина.

ДТП произошло около 13:40. Мужчина на «Хонде» переехал женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Приметы: женщина на вид 65 – 70 лет, была одета в черную куртку (длина ниже колен), розовый джемпер, синие леггинсы, черную обувь. При себе имела темно-синюю сумку.

Если вы обладаете информацией, которая поможет установить личность погибшей, обратитесь по телефону (4852) 78-49-23 - специализированный следственный отдел СУ УМВД по расследованию ДТП с тяжкими последствиями.

ИСТОЧНИК KP.RU