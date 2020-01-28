2020-01-28T09:52:49+03:00
Происшествия

В Ярославле задержали наркодилера, который нес восемь свертков с мефедроном

Молодой человек уже был судим по этой статье
Екатерина РЯБЦЕВА
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За крупный размер ярославцу могут дать от 10 до 20 летЗа крупный размер ярославцу могут дать от 10 до 20 летФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославле на улице Салтыкова-Щедрина наркополиция задержала 23-летнего парня, который уже привлекался по статье 228 УК РФ. У него с собой было восемь свертков с веществом внутри. Эксперты установили, что в свертках содержалось 2,9 граммов мефедрона.

– Следственным отделом ОМВД России по Кировскому городскому району возбуждено уголовное дело, – пояснили в пресс-службе ведомства.

Дилера заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, большой штраф и лишение права занимать определенные должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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