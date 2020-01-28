В Ростовском районе в ДТП разбилась жительница Московской области

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:37:09+03:00

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ДТП произошло сегодня, 28 января, в Ростовском районе на трассе «Москва – Холмогоры» около 04:20 утра. Столкнулись два машины: «ЗАЗ Шанс», которой управляла 33-летняя женщина, и грузовая Газель Next, за рулем которого сидел мужчина 1966 года рождения.

Водитель ЗАЗа, жительница Московской области, скончалась на месте ДТП.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU