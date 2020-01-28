«Локомотив» победой над «Сочи» практически гарантировал себе участие в плейофф

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:12:21+03:00

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Редко бывает, что команда проводит не самый лучший свой матч, но тем не менее выигрывает. Вот и у ледовой дружины Майкла Пелино выездной матч в Сочи явно не получался. Причем, порой парни нашего «бронепоезда» действовали как-то даже бестолково, что удивляться можно было и даже засомневаться в том, попадёт ли «бронепоезд» в плейофф, а если и пробьется, то дальше 1-го раунда не протолкнётся.

Главной интригой матча был результат, поскольку именно «леопарды» оставались единственной командой, которая могла бы при идеальном раскладе в оставшихся матчах «регулярки» догнать «бронепоезд» и занять его место в плейофф. Победа здесь «бронепоезда» фактически оставляла сочинцев за бортом, потому «леопарды» рвались в бой. Самое интересное началось в первые минуты, когда наш защитник Никита Черепанов на 4-й минуте дальним броском прошил вратаря «Сочи» и открыл счет. Но такое лихое начало так расхолодило «бронепоезд», что появилась небрежность в действиях. А через три минуты просто чудовищный ляп произошел, когда начали смены, не обращая внимания на ситуацию. Короче, форвард хозяев выкатил без помех из средней зоны «один в ноль» и разобрался с Ильей Коноваловым – 1:1. Вот те на! Опять 25! Мало того. Как и в прошлой игре, на последней минуте периода у нас удаление. Тот же Черепанов схлопотал, задержав кого-то клюшкой, хотя было очень сомнительно. Вот и началось.. Второй период почти весь прошел при игре в неравных составах. При этом «бронепоезду» досталось больше. В одном эпизоде Павлу Кудрявцеву судьи выписали матч-штраф за опасный удар клюшкой в .. В общем, в одно место. Надо отметить, что в меньшинстве «бронепоезд» отбивался более чем надежно, как до матч-штрафа, так и во время. Более того. За эти 5 минут «бронепоезд» дважды обязан был сравнять счет. Выходили «один в ноль» и Николай Коваленко, и Владимир Ткачев, и не смогли забить. Ну, тут уж закон «Не забиваешь ты, забьют тебе» сработал. Каких-то 20 секунд не додержался «бронепоезд» в меньшинстве, и «Сочи» высвечивает радостный для себя счет на табло – 2:1. Правда, особо радоваться на трибунах сочинского дворца было некому. Полупустые трибуны красноречивее любых слов говорят о «популярности» хоккея на курорте. «Бронепоезду» от этого не легче. Тем более, весь второй период «леопарды» пытаются нарастить перевес, а наши только отбиваются. Но на самой последней секунде Стефан да Коста умудряется из-за своих ворот под прессом выдать верховую передачу Александру Полунину на чужую синюю, а его «один в ноль» сбивают ценой фола. Правда, это большинство «бронепоезд» реализовать не смог. Ну не очень получалось у нас в атаке. Не так здорово, как в защите. Вот у защитников и получилось спасти игру, когда другой наш оборонец Максим Осипов с паса того же Черепанова таким же дальним броском, как и Никита, застал врасплох вратаря хозяев – 2:2! А это уже совсем другое дело стало получаться. «Бронепоезд» начал раскатываться на высоких скоростях. Почти сразу сдали нервы у «леопардов», оставшихся в меньшинстве. Вот это меньшинство и стало решающим в игре. Наконец-то, нашим удается реализовать «лишнего», причем, в самый нужный момент, когда столько моментов испортили сами себе. Мощный выстрел Рушана Рафикова вратарь отбил, но налетавший на бросок Ткачев опережает свои и чужих, отправляя шайбу под перекладину – 3:2 на 50-ой минуте. Оставшееся время «бронепоезд» почти вынужденно, из-за потерь в составе, проводит, больше заботясь об обороне, выжидая последние минуты, когда «Сочи» снимет вратаря. Но при этом наши максимально ограничивают атаки «леопардов», оттягивая время пустых ворот. И дождались. На последней минуте «Сочи» с пустыми воротами, но яростно атакует, «бронепоезд» отбивается до самой последней секунды. Именно за две секунды до сирены Ткачев улучает момент для броска от своих ворот через все поле. Шайба успевает за секунду попасть в цель, зафиксировав самое красивое в этом матче для «Локомотива» - 4:2.

«Сочи» - «Локомотив» - 2:4(1:1;1:0;0:3)

ИСТОЧНИК KP.RU