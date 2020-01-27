2020-01-27T06:47:57+03:00
Общество

В одном из жилых домов в центре Ярославля вечером 26 января бушевал пожар

С огнём боролись 27 спасателей МЧС
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Возгорание произошло в одной из квартир дома №31 по улице Республиканской.Возгорание произошло в одной из квартир дома №31 по улице Республиканской.Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Изменить размер текста:

В центре Ярославля вечером 26 января бушевал пожар. Возгорание произошло в одной из квартир дома №31 по улице Республиканской. Сообщение о происшествии поступило на пульт МЧС в 18 часов 20 минут.

- Бороться с огнём выехали 27 спасателей и девять единиц техники, - уточнили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области. - Пожар удалось ликвидировать через два часа, в 20 часов 35 минут.

В результате происшествия уничтожены перекрытия на площади 30 квадратных метров. К счастью, в огне никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенницы украли у 80-летнего ярославца 340 тысяч под предлогом проверки купюр
В результате пожара в деревне Рыбинского района пострадали люди
В Ярославле собственник не хотел возвращать арендатору имущество и запер двери помещения
В одном из жилых домов в центре Ярославля вечером 26 января бушевал пожар
В домашнем матче «Буревестник» взял реванш у московского клуба «Руна-Баскет»
Молодой рыбинец украл с железнодорожных путей 12 стыков и сдал их в лом
Пропавший в Ярославле Алексей Кондратьев найден живым
В Ярославле из-за пожара в многоквартирном доме спасателям пришлось эвакуировать жителей
Мэр Ярославля побывал в студии известного мультипликатора Александра Петрова
На автодороге Ярославль – Иваново произошла смертельная авария
В Ярославле полицейские задержали мужчину с «солью» в крупном размере
Дуплет Антона Ландера поставил победную точку в матче против «витязей»
В Ярославле вновь пройдет акция "Экомобиль"
В Рыбинске открылись первые ясли для малышей от двух месяцев
Ярославца третий раз за два года будут судить за неуплату алиментов
В Рыбинске из-за ремонта ливневок перекроют несколько улиц
В Ярославской области в ночном ДТП погиб человек, двое пострадали
Главу Переславля оштрафовали за то, что он не смог организовать проезд детей в школу
«Вдруг меня прижало к стене автобусом»: ярославский водитель легковушки рассказал свою версию смертельной аварии
«В аварии на Московском проспекте погиб мой отец»: в соцсетях появилось письмо ярославца
Престарелому ярославцу, изнасиловавшему 12-летнего мальчика, дали 23 года
Переславская прокуратура признала автодороги района опасными для жизни