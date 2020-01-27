В одном из жилых домов в центре Ярославля вечером 26 января бушевал пожар

27 Янв. 2020 2020-01-27T06:47:57+03:00

Возгорание произошло в одной из квартир дома №31 по улице Республиканской. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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В центре Ярославля вечером 26 января бушевал пожар. Возгорание произошло в одной из квартир дома №31 по улице Республиканской. Сообщение о происшествии поступило на пульт МЧС в 18 часов 20 минут.

- Бороться с огнём выехали 27 спасателей и девять единиц техники, - уточнили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области. - Пожар удалось ликвидировать через два часа, в 20 часов 35 минут.

В результате происшествия уничтожены перекрытия на площади 30 квадратных метров. К счастью, в огне никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU