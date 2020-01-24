В Ярославской области откроются еще два мобильных «Кванториума»

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:26:05+03:00

Поступить оборудование должно в ближайшие два года

Изменить размер текста: A A

Мобильные «Кванториумы» будут работать на базе стационарного детского технопарка Ярославля. Один из них откроется уже 1 сентября. На его создание выделят 17 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Маршрут передвижного технопарка еще не определили, но уже начали работу по подбору оборудования. Третий мобильный технопарк начнет работу в 2022 году.

Первый мобильный технопарк открылся в Рыбинске в прошлом году. Он ездит в Тутаевский и Большесельский районы, Углич, Мышкин и Пошехонье. На каждой из площадок дети изучают 3D-моделирование, лазерное гравирование, робототехнику и другие высокоточные технологии.

Благодаря мобильному «Кванториуму» школьники смогут освоить такие направления, как виртуальная и дополненная реальность, промдизайн, хай-тек и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU