2020-01-24T12:14:45+03:00
Общество

12-летний подросток, сбежавший из обители в Переславском районе, вернулся к родителям

Его 14-летнего приятеля все еще разыскивают
Полина Вачнадзе
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ФОТО: Лиза АлертФОТО: Лиза Алерт
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Как сообщает СКР по Ярославской области, 12-летний Влад Житлов, сбежавший вместе с 14-летним Эдуардом Житниковым из Переславской обители, вернулся домой к родителям. Где находится его друг, пока не известно.

Эдуарду 14 лет, рост около 165 сантиметров, черноволосый, глаза карие. Мог быть одет в синий спортивный костюм или камуфлированную защитную одежду.

Если вы видели мальчика, или знаете что-либо о его местонахождении, позвоните в полицию по номеру 112, в следственный отдел по городу Переславлю-Залесскому следственного управления СК России по Ярославской области по телефону 8-962-209-00-12, либо в территориальный отдел полиции по телефону 8(48535) 3-19-89 или волонтерам - 88007005452

ИСТОЧНИК KP.RU

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