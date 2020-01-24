2020-01-24T10:04:36+03:00
Происшествия

В больницу после аварии на Московском проспекте обратились 11 человек

Травмированных сейчас обследуют врачи
Полина Вачнадзе
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Пять человек с места ДТП увезли на скорой помощиПять человек с места ДТП увезли на скорой помощиФото: Роман РЫЖИКОВ
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После ДТП на Московском проспекте, самостоятельно в больницу имени Соловьева обратились еще 11 человек. Пять человек с места ДТП увезли на скорой помощи. Один человек в этой аварии погиб.

Сейчас медики оказывают помощь пострадавшим.

Сегодня на Московском проспекте произошло несколько ДТП, одно из них – на перекрестке у военного училища и тоже с участием автобуса. Он вылетел с дороги и практические въехал в здание училища.

Из-за аварий Московский проспект в сторону центра встал в 10-бальные пробки. Как пишут водители в социальных сетях, движения практически нет. Общественный транспорт стоит, люди добираются до работы пешком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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