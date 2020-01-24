В больницу после аварии на Московском проспекте обратились 11 человек
После ДТП на Московском проспекте, самостоятельно в больницу имени Соловьева обратились еще 11 человек. Пять человек с места ДТП увезли на скорой помощи. Один человек в этой аварии погиб.
Сейчас медики оказывают помощь пострадавшим.
Сегодня на Московском проспекте произошло несколько ДТП, одно из них – на перекрестке у военного училища и тоже с участием автобуса. Он вылетел с дороги и практические въехал в здание училища.
Из-за аварий Московский проспект в сторону центра встал в 10-бальные пробки. Как пишут водители в социальных сетях, движения практически нет. Общественный транспорт стоит, люди добираются до работы пешком.
ИСТОЧНИК KP.RU