В Ярославле парализовано движение из-за аварии на Московском проспекте

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:47:36+03:00

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10 баллов – так оценивает ситуацию на дорогах в Ярославле сервис Яндекс-пробки.

Самый большой затор – на Московском проспекте, где около 7 утра произошло крупное ДТП с участием автобусов. Погиб один человек, семеро доставлены в больницу.

Не проехать и по улицам, прилегающим к одной из основных артерий города. Водители стоят на Мельничной, Тормозном шоссе, на Калинина, Большая Федоровская и Большая Павловская.

- Стоим на конечной Суздалки уже 40 минут, нет ни одного автобуса, маршрутки скопились в кучу и не едут, - пишут в соцсетях.

В центре города тоже пешком добираться быстрее. Бордовым и красным отмечены площадь Волкова, выезд на улицу Свободы, Богоявленская площадь.

ИСТОЧНИК KP.RU