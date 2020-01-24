Один человек погиб, семь пострадали. В Ярославле столкнулись два автобуса

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:23:38+03:00

Еще один автобус практически врезался в здание военного училища

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Сразу два серьезных ДТП с участием автобусов произошли сегодня на Московском проспекте.

В 06:52 на перекрестке Московского проспекта и улица Малая Пролетарская столкнулись автобусы «Лиаз», следовавшие в одном направлении. После этого один из автобусов врезался в иномарку, буквально впечатав ее в стену здания.

- В результате ДТП один человек погиб, в медучреждения доставлены семь человек, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

По предварительной информации, один из ЛИАЗов поворачивал налево, а другой, пытаясь его объехать, ударил его.

Еще одна авария – у военного училища. По словам очевидцев, автобус вылетел с дороги на тротуар.

Информация будет обновляться.

ИСТОЧНИК KP.RU