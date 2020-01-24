Один человек погиб, семь пострадали. В Ярославле столкнулись два автобуса
Сразу два серьезных ДТП с участием автобусов произошли сегодня на Московском проспекте.
В 06:52 на перекрестке Московского проспекта и улица Малая Пролетарская столкнулись автобусы «Лиаз», следовавшие в одном направлении. После этого один из автобусов врезался в иномарку, буквально впечатав ее в стену здания.
- В результате ДТП один человек погиб, в медучреждения доставлены семь человек, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
По предварительной информации, один из ЛИАЗов поворачивал налево, а другой, пытаясь его объехать, ударил его.
Еще одна авария – у военного училища. По словам очевидцев, автобус вылетел с дороги на тротуар.
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ИСТОЧНИК KP.RU