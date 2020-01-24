2020-01-24T09:23:38+03:00
Происшествия

Один человек погиб, семь пострадали. В Ярославле столкнулись два автобуса

Еще один автобус практически врезался в здание военного училища
Полина Вачнадзе
Поделиться:
ЛИАЗ практически впечатал иномарку в зданиеЛИАЗ практически впечатал иномарку в зданиеФото: Роман РЫЖИКОВ
Изменить размер текста:

Сразу два серьезных ДТП с участием автобусов произошли сегодня на Московском проспекте.

В 06:52 на перекрестке Московского проспекта и улица Малая Пролетарская столкнулись автобусы «Лиаз», следовавшие в одном направлении. После этого один из автобусов врезался в иномарку, буквально впечатав ее в стену здания.

- В результате ДТП один человек погиб, в медучреждения доставлены семь человек, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

По предварительной информации, один из ЛИАЗов поворачивал налево, а другой, пытаясь его объехать, ударил его.

Еще одна авария – у военного училища. По словам очевидцев, автобус вылетел с дороги на тротуар.

Информация будет обновляться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В больницу после аварии на Московском проспекте обратились 11 человек
В Ярославле парализовано движение из-за аварии на Московском проспекте
Один человек погиб, семь пострадали. В Ярославле столкнулись два автобуса
«Бронепоезд» продырявили чемпионы
Айрат Тухватуллин: «Театр прекрасный, актеры талантливые и высокопрофессиональные»
К концу недели в Ярославле наступят морозы и выпадет снег
Посвящение в хлеборобы, аудиоэкскурсии и зимний фристайл: как отметить День студента в Ярославской области
Жителей Переславского района обеспечат качественной питьевой водой
Директором Волковского театра в Ярославле назначен Айрат Тухватуллин
Стоит ли ярославцам опасаться посылок из Китая, где бушует коронавирус
Ярославский Роспотребнадзор открыл горячую линию по снюсам
Владелец дома Чарышникова в Ярославле может лишиться своей собственности
Вынести украшения и обежать дом: ярославна пыталась снять порчу у двух девушек и выманила у них 105 тысяч рублей
В Ярославской области администрацию района обязали убрать свалку
В Заволжском районе Ярославля пропал 12-летний конопатый Архип Недозрелов
В Ярославской области из-за теплой зимы проснулся клещ
Ярославские энергетики пресекли 658 фактов незаконного потребления электроэнергии в регионе
За сезон охоты на лосей ярославцы 460 раз нарушили природоохранное законодательство