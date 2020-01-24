«Бронепоезд» продырявили чемпионы

24 Янв. 2020 2020-01-24T08:10:29+03:00

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После трех поражений на выезде нашему «бронепоезду» календарь подготовил еще и на домашнее возвращение не менее угрожающего соперника. Приехав из Нижнего Новгорода, команда Майкла Пелино через день принимала обладателя Кубка Гагарина и лидера нынешнего сезона, короче – ЦСКА. В том, что игра для нашего «бронепоезда» будет предельно тяжелой, сомневаться не приходилось. Но нужно отметить и настрой ярославской команды, сумевшей почти два периода достойно противостоять чемпионам. Нельзя сказать, что бригада Майкла Пелино «сушила» игру, но грозное армейское нападение за 40 минут так и не смогло пробить нашего кипера Александра Лазушина, хотя острых моментов у его ворот бывало немало. И не только благодаря отличным действиям Лазушина удалось продержаться почти до второго перерыва. Очень грамотно и самоотверженно действовали все наши хоккеисты, не позволяя армейцам раскатить свои атаки. Прессинг ярославцев нагнетался по всему полю, так что к воротам Лазушина армейцы добирались порядком выжатыми и с завершениями у них было туго. Был, правда, момент, когда армейцам удался выход «один в ноль», но Лазушин перекрыл бросок, а просочившуюся за его спину к воротам шайбу Максим Осипов успел выбить в сторону. Можно отметить, что и в меньшинстве наши неплохо отбивались. Но, к сожалению, у самих ярославцев атаки долго не удавались. Отчасти это было из-за перегруза в обороне, с которой быстрый ответ не получался. Старания было много, но остроту у ворот ЦСКА создать редко удавалось. Все же у армейцев и оборона классная. Пожалуй, только один реально опасный момент был у наших в середине 2-го периода, когда Антон Ландер , уже сбитый на лед перед воротами армейцев, лежа пытался добить шайбу, но угодил ею в щитки кипера. Когда шла последняя минута второго периода, произошел единственный недогляд нашей обороны фактически в зоне ворот Лазушина. Парированную им с острого угла шайбу вынесло в площадь ворот почти так же, как было уже. Но там защита успела помочь вратарю, а здесь Рушан Рафиков не успевал, и диск буквально с ленточки подтолкнули в цель. За 23 секунды до сирены. Пропущенный гол как-то потряс ярославцев, у которых атаки не очень удавались. В третьем периоде наши вроде стали больше атаковать, но какая-то разобщенность была в атаках. Даже в большинстве у наших ничего реально серьезного для ворот ЦСКА создавать не получалось. А самый реальный шанс отыграться упустил на 49-й минуте Егор Аверин, которого вывели на разговор с вратарем. Невезучий в этом сезоне Аверин свой шанс не реализовал. Не смогли наши чуть позже и «лишнего» реализовать, когда еще можно было рискнуть и снять вратаря. Но тренеры вновь, как и в прошлой игре, не рискнули. Ну, раз не забиваешь ты, забью тебе. Таков неписаный закон. Так и случилось. Тем более удалился Артем Ильенко, перестаравшись. Правда, этот гол армейцев можно было оспорить из-за офсайда, довольно явного. Но тут уже рисковать нельзя было. Зато на последних минутах все же рискнули снять вратаря, на что армейцы охотно откликнулись голом в пустые ворота. Досадное поражение, хотя и как бы заслуженное. Но теперь наш «бронепоезд» скатился на последнюю позицию группы в плейофф.

«Локомотив» - ЦСКА – 0:3 (0:0;0:1;0:2)

ИСТОЧНИК KP.RU