Айрат Тухватуллин: «Театр прекрасный, актеры талантливые и высокопрофессиональные»

23 Янв. 2020 2020-01-23T22:01:06+03:00

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Директор драмы имени Федора Волкова Айрат Тухватуллин поделился с КП-Ярославль своими планами и ожиданиями.

– Настрой абсолютно рабочий. Стоят задачи, обозначенные художественным руководителем Театра Сергеем Пускепалисом в концепции его развития, по их выполнению и претворению в жизнь.

Также новый глава отметил, что наш театр прекрасный, а актеры талантливые и высокопрофессиональные.

– Коллектив Театра знает своё дело, – считает Айрат Тухватуллин.

Он занял кресло директора в январе этого года, хотя информация о назначении исполнительным директором появилась еще в октябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU