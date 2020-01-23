Айрат Тухватуллин: «Театр прекрасный, актеры талантливые и высокопрофессиональные»
Директор драмы имени Федора Волкова Айрат Тухватуллин поделился с КП-Ярославль своими планами и ожиданиями.
– Настрой абсолютно рабочий. Стоят задачи, обозначенные художественным руководителем Театра Сергеем Пускепалисом в концепции его развития, по их выполнению и претворению в жизнь.
Также новый глава отметил, что наш театр прекрасный, а актеры талантливые и высокопрофессиональные.
– Коллектив Театра знает своё дело, – считает Айрат Тухватуллин.
Он занял кресло директора в январе этого года, хотя информация о назначении исполнительным директором появилась еще в октябре 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU