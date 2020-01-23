2020-01-23T12:01:08+03:00
Происшествия

В Ярославле пьяная женщина без прав врезалась в столб

ДТП произошло ночью 23 января
Полина Вачнадзе
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За 2019 год в регионе произошло 292 ДТП с участием пьяных водителейЗа 2019 год в регионе произошло 292 ДТП с участием пьяных водителей
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Авария на улице Туманова в Ярославле произошла 23 января около 3.30 ночи. 28-летняя женщина села пьяной за руль. На скользкой дороге она не справилась с управлением и врезалась в столб. Травмы оказались довольно серьезными – женщину доставили в больницу.

Кстати, выяснилось, что ярославна дважды нарушила закон: она не только управляла автомобилем, будучи подшофе, но и села за руль, не имея на то права – водительского удостоверения у женщины не было.

А тем временем Госавтоинспекция постоянно предупреждает: пьяный водитель – это чрезвычайное происшествие, он создает угрозы для жизни и здоровья всех участников дорожного движения. За 2019 год в регионе произошло 292 ДТП с участием пьяных водителей, в итоге 47 человек погибли, 399 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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