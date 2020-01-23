2020-01-23T11:02:08+03:00
Общество

«Смысл было вызывать?» Ярославский школьник странно отреагировал на появление пожарных у учебного здания

Ярославцы объяснили умнику, чем опасно даже самое незначительное возгорание [видео]
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: Подслушано в Ярославле!ФОТО: Подслушано в Ярославле!
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В 14.05 в школе №25, которая находится в Кировском районе сработала автоматическая пожарная сигнализация. Руководство образовательного учреждения самостоятельно вывело учеников на улицу. Прибывшие пожарные обнаружили, что в здании школы произошло короткое замыкание электропроводки. Через 40 минут они ликвидировали возгорание, и школьники смогли вернуться к занятиям.

Однако этот рядовой случай привлек внимание горожан появившимися в соцсетях кадрами. На видео молодой человек, возможно, ученик этой самой школы, возмущается появлению пожарных расчетов по такому, на его взгляд, незначительному поводу.

– И это просто сгорел обогреватель… Е-мое, смысл было вызывать, я не понимаю? Вот так вот происходит вся эта дичь, – комментирует происходящее школьник.

Ему тут же возражают здравомыслящие ярославцы.

– Уважаемый автор поста, когда на вас будет лежать ответственность за несколько сотен детских жизней, материальная ответственность, куча регламентов и проверок, когда вы посмотрите количество погибших детей в пожарах и еще много таких "когда" – может тогда вы не будете снимать таких тупых, простите, роликов, – ответила юноше девушка Веста.

Остается надеяться, то мальчик вырастет и осознает, что легкомысленно к таким вещам относиться точно не стоит.

В ярославской школе просто сгорел обогреватель .Видео: Подслушано в Ярославле!

ИСТОЧНИК KP.RU

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