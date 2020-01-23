В ярославской колонии пара зарегистрировала брак спустя 22 года отношений

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:23:02+03:00

Уже в следующем году мужчина выйдет на свободу из колонии-поселения и пара вновь воссоединится. ФОТО: УФСИН России по Ярославской области

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В ярославской ИК-8 сыграли первую в этом году свадьба: брак зарегистрировал 47-летний заключенный. Что интересно, знакомы молодожены больше 20 лет, жили вместе, но все это время, видимо, считали, что официальной брак им не нужен. Но после того, как мужчина попал в места не столь отдаленные, передумали.

Уже в следующем году мужчина выйдет на свободу из колонии-поселения и пара вновь воссоединится.

- Укрепление социальных связей с родными и близкими всегда положительно влияет на процесс исправления граждан, преступивших закон, - говорит заместитель начальника ИК-8 УФСИН России по Ярославской области Виктор Феофанов. – Для осужденных важно знать, что их помнят, любят и ждут, несмотря на то, что они совершили преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU