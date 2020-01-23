2020-01-23T09:20:52+03:00
Происшествия

В Переславле в квартире, где полицейские искали преступника, нашли еле живую женщину

Муж избил ее до полусмерти черенком от швабры накануне дня рождения
Роман РЫЖИКОВ
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Жертву госпитализировали в тяжелом состоянииЖертву госпитализировали в тяжелом состоянииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Переславские полицейские, расследуя одно уголовное дело, случайно раскрыли другое. Правоохранители нагрянули в квартиру, где мог находиться подозреваемый, и нашли там еле живую женщину.

Оказалось, с 33-летней переславной так обошелся ее супруг. В канун дня рождения своей возлюбленной 43-летний мужчина избил ее черенком от швабры. Заявлять в полицию она не стала. Но, к счастью для нее самой, преступление раскрылось неожиданным образом. Когда ее нашли, женщина была в тяжелом состоянии и нуждалась в госпитализации.

А вот мужчине теперь придется отвечать за содеянное. Всего год назад он вышел из тюрьмы, где бывал уже не впервые. На этот раз статья «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия» сулит ему до десяти лет за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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