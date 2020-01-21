2020-01-21T12:20:14+03:00
Общество

Не нырнул. В Ярославле мужчина в Крещение передумал прыгать в Волгу со льдины

Мужчину в плавках заметили прохожие
Полина Вачнадзе
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Тверицы. Разделся. Вышел. Подумал. Не нырнул. ФОТО: Дмитрий СелевкоТверицы. Разделся. Вышел. Подумал. Не нырнул. ФОТО: Дмитрий Селевко
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Не все ярославцы, желающие окунуться в прорубь в Крещение, пришли к купелям. Вот, например, этого мужчину 19 января прохожие заметили в Тверицах: он стоял на льдине и явно собирался погрузиться в воду. Ярославец думал-думал и в итоге передумал. То ли холодная вода остудила его пыл, то ли сильное течение реки заставило задуматься о возможных последствиях зимнего купания.

- Тверицы. Разделся. Вышел. Подумал. Не нырнул. И слава богу, - пишет в социальных сетях очевидец несостоявшегося купания Дмитрий Селевко.

Дмитрий также рассказал, что на берегу несостоявшегося пловца ждала девушка.

Кстати, в этом году обряд омовения в Крещение совершили 6,5 тысяч ярославцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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