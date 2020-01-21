Первым заместителем главы Рыбинска назначен Михаил Быков

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:41:12+03:00

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Первым заместителем главы Рыбинска стал Михаил Быков. Ранее он работал в Правительстве Ярославской области в должности замдиректора департамента труда и соцподдержки. Сегодня, 21 января, его первый рабочий день в рыбинской администрации. На новом месте он будет курировать работу департаментов финансов, архитектуры и градостроительства, имущественных и земельных отношений, а также управления экономического развития.

По образованию Быков – юрист. Второе высшее - «государственное и муниципальное управление».

ИСТОЧНИК KP.RU