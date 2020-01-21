Рыбинцам вернут деньги за тепло, перечисленные на счет «Теплоэнерго»

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:40:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В январе многие жители Рыбинска столкнулись с проблемой: деньги за тепло и горячую воду были перечислены на счет МУП «Теплоэнерго», хотя с 1 декабря прошлого года этими услугами занимается ООО «Рыбинская генерация». Деньги были списаны со счетов горожан, которые в свое время подключили автоплатеж и после смены оператора забыли его отключить или поменять реквизиты.

Тем, у кого произошло списание средств в адрес «Теплоэнерго», нужно обратиться с заявлением на возврат с указанием реквизитов счета.

Прием проходит по вторникам и четвергам с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00). Обращаться по адресу ул.Орджоникидзе, 37 (Зачеремушный район).

При себе нужно иметь паспорт или водительское удостоверение.

ИСТОЧНИК KP.RU