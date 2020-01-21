А снег идет: Ярославль встал в пробки
Утром, 21 января, заснеженный Ярославль встал в пробки. Долгожданный снег обрадовал пешеходов и детей, а вот автомобилистов заставил немного понервничать.
Как обычно, затор образовался на Тормозном шоссе и проспекте Фрунзе, Московском проспекте и в Заволжском районе.
Не заставили ждать себя ДТП и транспортные катаклизмы. На Гагарина в кювет слетел бензовоз.
– В кабине работают спец службы, – рассказывают очевидцы. – Плохие мысли...
На Перекопе на улице Маланова в автобус №19 врезался ВАЗ.
В Дзержинском районе недалеко от Промышленной улицы Форд влетел в столб и буквально обнял его.
ИСТОЧНИК KP.RU