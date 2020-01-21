А снег идет: Ярославль встал в пробки

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:39:22+03:00

А еще случилось несколько ДТП

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Утром, 21 января, заснеженный Ярославль встал в пробки. Долгожданный снег обрадовал пешеходов и детей, а вот автомобилистов заставил немного понервничать.

Как обычно, затор образовался на Тормозном шоссе и проспекте Фрунзе, Московском проспекте и в Заволжском районе.

Не заставили ждать себя ДТП и транспортные катаклизмы. На Гагарина в кювет слетел бензовоз.

– В кабине работают спец службы, – рассказывают очевидцы. – Плохие мысли...

На Перекопе на улице Маланова в автобус №19 врезался ВАЗ.

В Дзержинском районе недалеко от Промышленной улицы Форд влетел в столб и буквально обнял его.

ИСТОЧНИК KP.RU