В Ярославле задержали мужчину, который в федеральном розыске

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:51:18+03:00

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31-летний ярославец, задержанный правоохранительными органами, находился в федеральном розыске. Как пояснили в пресс-службе УФСИН по Ярославской области, мужчина был осужден за кражу и приговорен к отбыванию наказания в колонии-поселении. Туда он должен был явиться сам, но не пришел, за что и был объявлен в розыск.

Но скрывался преступник не долго, его местонахождение довольно быстро стало известно. Да и задержали ярославца не с пустыми руками: при себе у него был фонарик в котором находился пакет с веществом белого цвета. Исследование показало, что это наркотическое вещество – «соль» - весом более 2,9 граммов.

Так что теперь задержанный колонией-поселением точно не отделается.

ИСТОЧНИК KP.RU