2020-01-21T09:51:18+03:00
Происшествия

В Ярославле задержали мужчину, который в федеральном розыске

При себе у него нашли наркотики
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Колонией-поселением ярославец теперь не отделаетсяКолонией-поселением ярославец теперь не отделаетсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

31-летний ярославец, задержанный правоохранительными органами, находился в федеральном розыске. Как пояснили в пресс-службе УФСИН по Ярославской области, мужчина был осужден за кражу и приговорен к отбыванию наказания в колонии-поселении. Туда он должен был явиться сам, но не пришел, за что и был объявлен в розыск.

Но скрывался преступник не долго, его местонахождение довольно быстро стало известно. Да и задержали ярославца не с пустыми руками: при себе у него был фонарик в котором находился пакет с веществом белого цвета. Исследование показало, что это наркотическое вещество – «соль» - весом более 2,9 граммов.

Так что теперь задержанный колонией-поселением точно не отделается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
А снег идет: Ярославль встал в пробки
В Ярославле задержали мужчину, который в федеральном розыске
В Ярославле отключили газ в «убитой» квартире
В Ярославской области на трассе М-8 столкнулись шесть машин
В Ярославской области штрафуют недобросовестных владельцев лесных участков
В ночь на 21 января в Переславле-Залесском горел пустой ангар
Пьяный рыбинец хотел угнать автомобиль, но не успел его завести и попался владельцу
Ярославская область получит 40 миллионов рублей на развитие аэропорта Туношна
С января 2020 года в Ярославскую область не будут ввозить цитрусовые из Китая
В Ярославле откроют еще 65 пунктов приема использованных батареек
Ярославль как маленькое Чикаго: у местного гангстера нашли наркотики, револьвер, патроны и взрывчатку
МЧС по Ярославской области предупреждает об усилении ветра
Горе-мать из Ярославской области будут судить за неуплату алиментов четырем детям
В ярославской детской областной больнице появился новый МРТ аппарат
Из-за теплой погоды отменили соревнования по биатлону под Рыбинском
В Ярославле на пешеходном переходе сбили 10-летнего ребенка