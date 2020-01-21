2020-01-21T09:34:43+03:00
Общество

В Ярославле отключили газ в «убитой» квартире

Сделали это ради безопасности соседей
Полина Вачнадзе
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Жильцам выдали предупреждение о приведении квартиры в надлежащее состояние. ФОТО: Андрей Мамонтов в соцсетяхЖильцам выдали предупреждение о приведении квартиры в надлежащее состояние. ФОТО: Андрей Мамонтов в соцсетях
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В одной из квартир Заволжского района Ярославля на днях отключили газ. И дело даже не в неоплаченных счетах: во время проверки представители территориальной администрации и специалисты сочли, что дальнейшее использование голубого топлива этими ярославцами может быть опасно и для них самих, и для соседей. Квартира, судя по фотографиям, находится в удручающем состоянии, за порядком здесь никто не следит, коммуникации оставляют желать лучшего.

- Мы на систематической основе проводим осмотры жилых помещений на предмет их санитарно-технического состояния, выявляются граждане, которые представляют социальную опасность для жителей многоквартирных домов, в том числе с точки зрения безопасного использования внутриквартирного газового оборудования, - пояснил глава Заволжского района Андрей Мамонтов.

Опасную квартиру от газа отключили. Ее жильцам выдали предупреждение о приведении жилья в надлежащее состояние. Если это сделано не будет, последует наказание – вплоть до выселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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