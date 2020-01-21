В Ярославской области на трассе М-8 столкнулись шесть машин

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:21:37+03:00

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ДТП произошло вчера в 20:15 на трассе «Москва-Холмогоры» в Переславском районе. Столкнулись сразу шесть машин: грузовик «Вольво» с полуприцепом, «Ленд Ровер», «Пежо», «Киа», «Ивеко» и «ГАЗ», которые ехали в одном направлении.

Пострадали два человека, пассажиры «Пежо»: 47-летняя женщина и 17-летняя девушка. Обе они нуждаются в амбулаторном лечении.

На место выезжали сотрудники ГИБДД и медики. Сейчас проводится проверка, во время которой выяснится, что стало причиной аварии и кто ее виновник.

ИСТОЧНИК KP.RU