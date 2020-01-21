2020-01-21T08:25:10+03:00
Общество

В Ярославской области штрафуют недобросовестных владельцев лесных участков

Предприниматели должны регулярно проводить на участках нормативные исследования
Полина ЗАЙЦЕВА
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По факту выявленного нарушения предпринимателя привлекли к административной ответственности.По факту выявленного нарушения предпринимателя привлекли к административной ответственности.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Специалисты Россельхознадзора по Ярославской области провели проверку соблюдения одним из предпринимателей Борисоглебского района правил по содержанию леса. Владелец лесного массива должен регулярно проводить на участке нормативные исследования.

- Индивидуальный предприниматель не проводил обследование на наличие карантинных объектов на лесных участках общей площадью 1002га, чем нарушил закон, - добавили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ярославской области.

По факту выявленного нарушения предпринимателя привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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