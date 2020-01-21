В Ярославской области штрафуют недобросовестных владельцев лесных участков
Специалисты Россельхознадзора по Ярославской области провели проверку соблюдения одним из предпринимателей Борисоглебского района правил по содержанию леса. Владелец лесного массива должен регулярно проводить на участке нормативные исследования.
- Индивидуальный предприниматель не проводил обследование на наличие карантинных объектов на лесных участках общей площадью 1002га, чем нарушил закон, - добавили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ярославской области.
По факту выявленного нарушения предпринимателя привлекли к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU