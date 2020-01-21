В ночь на 21 января в Переславле-Залесском горел пустой ангар
С пламенем боролись 22 спасателя
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Ночью в Переславле-Залесском Ярославской области горел нежилой ангар. Сообщение о возгорании по адресу улица Заводская дом 13 поступило к спасателям МЧС около часа ночи.
- В тушении были задействованы 22 человека личного состава и восемь единиц техники, - уточнили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области. - Огонь удалось ликвидировать к четырём утра 45 минутам.
В результате пожара повреждено строение на площади 408 квадратных метров. К счастью, в огне никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU